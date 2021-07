Un joven consigue fotografiar un ovni flotando sobre el paseo marítimo de Devon (Reino Unido)

El individuo vio el brillante objeto no identificado mientras miraba por la ventana de su casa. Entonces divisó cuatro luces brillantes en una formación triangular que parecían suspendidas en el cielo nocturno. Evans tuvo tiempo suficiente para sacar su teléfono y tomar una foto, pero en cuestión de segundos el objeto sospechoso desapareció en la distancia.

'No pude evitar verlo. 'La ventana de mi cocina ofrece una gran vista del mar, así que lo vi cuando cruzó el horizonte. No se movía como lo haría un avión. Lo hacía mucho más lento. subió y bajó un poco antes de flotar unos buenos diez segundos. Se quedó en un lugar el tiempo suficiente para sacar mi teléfono y obtener esas instantáneas. Luego se alejó rápidamente a cierta velocidad y ya no pude verlo", contó Matthew al 'Daily Mail'.