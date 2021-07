Polémica al recibir una futbolista de Paraguay un juego de ollas como ‘premio’ por ser la mejor del partido

La marca Tramontina , una de las empresas que patrocina la liga femenina en Paraguay , presentó uno de sus productos estrella, pero muchos se preguntaban si se hubieran atrevido a regalar ollas a un hombre: "Si fuese un hombre, ¿también le hubiesen regalado un juego de ollas?", decían algunos usuarios en redes sociales, "No importa si son los patrocinadores. Se debe quitar el imaginario que las labores del hogar son exclusivas para las mujeres", confesaba otra y "no importa el patrocinio, es de muy mal gusto este ‘premio ', decían otros usuarios de redes sociales indignados.

Aunque muchos usuarios manifiestan que no hay ningún problema con el obsequio al tratarse de un patrocinador, lo cierto es que esta empresa no solo vende ollas y utensilios de cocina. Esto quiere decir que Dahiana Bogarin pudo recibir cualquier otra recompensa que fuera menos estigmatizante. Pese a todo, Dahiana se muestra orgullosa de haber sido la mejor. Aunque esta vez el premio tal vez no fuera el más deseado.