Mucho está dando también que hablar este vergonzoso episodio grabado en una calle de Perú. Un joven insulta y amenaza al policía con la influencia de su familia después de ser amonestado por violar las normas anticovid . El desenlace de la escena no tiene desperdicio cuando llega el padre de la criatura y lo coloca en su sitio.

Con la mascarilla por debajo de la nariz, el chico cada vez más desenvuelto se le encara a uno de los agentes a los que llama "muerto de hambre", "tú no sabes quién es mi familia" . "mi padre está viniendo para acá", advierte.

En medio de la discusión irrumpe el aludido, el padre, abogado que, sin embargo, tras escuchar la explicación del policía se vuelve hacía su hijo y le grita: "Cállate, mierda". su padre no solo no le apoya, si no que además le echa una monumental reprimenda.