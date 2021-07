Una joven harta de trabajar 70 horas semanales lo deja todo y se muda a una caravana con sus perros

Sydney ahora vive y viaja con sus dos perros: Ella, una golden retriever de tres años, y Pearl, una chihuahua de nueve años . No tiene domicilio fijo, sino que ha pasado los últimos cuatro años en la carretera y no se arrepiente. La exestudiante de moda ha viajado por todo Estados Unidos, el este de Canadá y México en su casa sobre ruedas.

Sin embargo, admite que vivir en una camioneta con dos mascotas puede ser engañoso porque no siempre hay suficiente espacio. 'El Chihuahua no ocupa espacio en absoluto, pero mi golden retriever ocupa una tonelada de espacio. No sé cómo, porque en realidad no es tan grande, pero parece que crece'', bromea. "Creamos el espacio teniendo la mentalidad de que vivimos afuera, no en la camioneta. Dormimos en la camioneta, pero eso es básicamente todo. Pearl, Ella y yo jugamos, trabajamos y comemos al aire libre la mayoría de los días. Esta aventura no sería nada sin mis perros", concluye.