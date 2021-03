La jugadora de baloncesto Antonella González, que milita en el Club Tomás de Rocamora, en la Liga femenina de Argentina, ha demostrado la importancia de conciliar deporte y maternidad . González, de 30 años, aprovechó el descanso de un encuentro de su equipo para dar el pecho a su hija Mady, de once meses, en una imagen que ha dado ya la vuelta al mundo.

A raíz de dicho acto, la web de la Confederación Argentina de Baloncesto (CABB), ha publicado una entrevista con la jugadora. "La verdad es que me sorprendió que algo tan natural para una madre como lo es amamantar generara tanta repercusión. Pero me alegra y pone contenta que se nos haga ver, que se visualice algo así. Que esto sirva para las mamás que están ahí, indecisas, que piensan que después de un embarazo no se puede volver a la actividad, que crean que se puede", destaca González.