Keith Davidson, el juez de 94 años que ha convertido en nietos a los hijos de sus vecinos, gracias a una piscina

Keith Davidson, un juez de la corte de distrito jubilado de 94 años, perdió a Evy, su querida esposa durante 66 años en abril de 2016. La sensación de dolor y pérdida fue abrumadora. "No puedes imaginar cómo es. Lloras mucho. Así es porque ella no está aquí", confiesa a "Boyd Huppert's Land of 10,000 Stories", en una historia que apareció por primera vez en 2017.