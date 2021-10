"Succionó mi córnea": una maquilladora casi pierde la vista de un ojo por su disfraz de Halloween

"Fue muy aterrador. Hubo algunos días en los que mi visión estaba completamente borrosa y no podía ver nada con mis ojos. Tenía miedo de quedarme ciega en mi ojo derecho. Estábamos todos pasando el rato y las lentillas comenzaron a irritarme el ojo, se volvieron incómodas. Traté de quitármela como lo haría normalmente y sentí que estaba atascada, no pude quitarla correctamente. Succionó mi córnea ", subrayó Jordyn.

"Me desperté a las seis de la mañana y no aguantaba. Mi ojo estaba ardiendo y estaba tan hinchado que apenas podía abrirlo en ese momento. Durante todo el viaje a Urgencias tuve un dolor insoportable. Fue uno de los peores dolores que he encontrado. Se siente como un rasguño constante, mucha irritación en el área de los ojos", añadió.