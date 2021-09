''Yo no les respondo. He sufrido bullying desde que era pequeña, me pasé toda mi vida sola y en el colegio no tenía amigos. Me da igual lo que digan, hasta me hacen más fuerte" cuenta sobre los comentarios negativos, aunque actualmente esta profesional del marketing se encuentra de baja por ansiedad y depresión. Asegura que, ante las insultos ella responde subiendo más vídeos: ''a unos les gusta y a otros les asusta'', pero tiene claro que ''no voy a darle a los haters lo que quieren''.