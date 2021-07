En el caso de que seas supersticioso, en los martes 13 se sugiere; no comenzar algo importante con el pie izquierdo, ni siquiera levantarte de la cama; evitar cruzarse con un gato negro; evitar derramar la sal; no mirarse en espejos rotos; no abrir un paraguas bajo techo cubierto, como una casa; evitar pasar por debajo de una escalera o no usar ropa íntima de color verde.