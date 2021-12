Una mujer de 33 años acudía a la consulta del doctor Narvey sin saber qué le sucedía. Llevaba 14 días sin parar de sangrar y no entendía por qué no terminaba de menstruar. Sin embargo, cuando le hicieron una ecografía descubrieron algo insólito: tenía un embarazo ectópico nunca antes visto por esos médicos, en el que el bebé se había asentado en el hígado y no en el útero.