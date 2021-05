El millonario padre de cuatro hijos que vive en una casa abandonada en su isla escocesa

Y no es su única conexión con la alta sociedad: sus abuelos fueron Sir Philip Dunn, el único hijo del rico financiero canadiense y magnate del acero Sir James Hamet Dunn, y Lady Mary Sybil St.Clair-Erskine, que era hija de James St.Clair-Erskine.

Sin embargo, este apasionado activista climático ha revelado su estilo de vida inusual y ha defendido su misión de no usar combustibles fósiles. "Estoy afectado por el inmenso sufrimiento y los desastres inimaginables que nos están cocinando estas emergencias, que la rebelión de extinción y la rebelión oceánica se esfuerzan por evitar", señala Sandford, añadiendo que "he perdido la cuenta del número de veces que he sido detenido, interrogado o advertido".