Una estadounidense descubrió que estaba siendo buscada por no haber devuelto una cinta de VHS alquilada en una tienda de videos de la ciudad de Norman, en Oklahoma, en 1999 , informaron medios locales.

Indagando en el caso, Caron encontró que, según documentos en línea, se le acusaba de nunca haber devuelto a la tienda Movie Place (que ya no existe) un casete de 'Sabrina, the teenage witch' ('Sabrina, cosas de brujas' en España). Quedó sorprendida y pensó que era una broma, al mismo tiempo que aseguró no recordar haber sacado prestada la cinta ni haberla visto nunca.