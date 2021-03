Caitlin quedó embarazada de su novio de la escuela secundaria cuando tenía 18 años y ahora el matrimonio tiene dos hijos, Adriana y Jack. Usa su perfil en la red social Instagram para contestar a las numerosas críticas que recibe y para explicar su postura, señalando que encender un porro no es diferente a relajarse con una copa de vino.

Ella dice que quiere "crear conciencia" sobre cómo la marihuana puede ayudar a las mujeres a convertirse en mejores madres. "Nunca he sido más paciente con mis dos hijos. La marihuana me convierte en una mejor mamá, ya que duermo bien por la noche después de fumar. Me despierto descansada y con la mente más despejada".