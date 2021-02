Bajo estas nuevas leyes, que entraron en vigor el mes pasado, cualquier miembro de la pareja puede exigir una compensación a su pareja durante un proceso de divorcio si fue cuidador principal de los hijos o de ascendientes dependientes, o si puede demostrar que hacía la mayor parte de las tareas domésticas no remuneradas. La cantidad a reclamar debe ser negociada entre las partes pero, en caso de no llegara un acuerdo, será determinada por un tribunal.

Este es el primer caso en el que ha sido necesario acudir al juez. Ha sido un tribunal de Beijing el que ha dictaminado que el marido, de apellido Chen, tiene que pagar a su ex esposa, Wang, la suma de 50.000 yuanes por no haberse ocupado de ninguna tarea doméstica durante sus 5 años de matrimonio. Chen dejó la crianza de los hijos a Wang mientras él se iba a trabajar, y según afirmó la esposa ante el tribunal "no se preocupó ni participó en ningún tipo de tarea doméstica en ningún momento".



Además de la compensación de 50.000 yuanes por ocuparse en exclusiva de las tareas domésticas y del cuidado de su hijo, Wang también ha recibido la custodia de este y un pago mensual de 2.000 yuanes para su manutención.