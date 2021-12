El inquietante vídeo de una mujer grabando a su agresor cuando circulaba en su coche por las calles de Nogales, en el estado mexicano de Sonora, se ha viralizado en redes sociales. " Me está apuntando con un arma ... No, no lo conozco", indica la mujer a la operadora que le había cogido la llamada en el centro de emergencia 911.

En la grabación se escucha como la mujer relata lo que está sucediendo, revelando que había sido amenazada por un hombre desconocido con un arma de fuego que se bajó de una camioneta color gris con placas fronterizas. "Me viene siguiendo desde lo que es casi el periférico... ahora se puso enfrente de mí y me pegó a un costado, está enfrente de la Volkswagen y se está bajando", dice con voz calmada y sin alterarse. "Me está apuntando con un arma... No, lo conozco", le indica a la operadora que le toma la llamada en el centro de emergencia.