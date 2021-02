"Lo he querido durante un par de años, básicamente significa ser sincero contigo mismo y real y no pretender ser algo que no eres", explicó @wakaflockafloccar en un vídeo que se ha hecho viral. El desafortunado tatuaje, realizado el pasado mes de marzo, justo antes de que el coronavirus barriera el mundo, dice "valiente y radicalmente, rehúsa usar una máscara".