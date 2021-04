La mujer con "las mejillas más grandes del mundo" ha demostrado cuánto ha cambiado su apariencia en tres años. La modelo ucraniana Anastasia Pokreshchuk ha compartido en sus redes sociales una comparativa de su aspecto en 2018, cuando aún no había recurrido a los rellenos faciales para realzar sus pómulos, y el de la actualidad.

En un mensaje a sus 263.000 seguidores de Instagram, preguntó: “¿Cuál eliges? A esto me refiero cuando digo que los labios por sí solos no habrían salvado la situación. Por cierto, la primera foto fue tomada no hace mucho tiempo: 2018".