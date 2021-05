Una mujer se tatúa los superhéroes favoritos de su hijo: ha gastado casi 60 000 euros

La primera vez que Juliane Förster se hizo un tatuaje tenía 18 años . Pero, no fue hasta que su hijo Constantin tuvo tres años cuando aumentó considerablemente la colección en su cuerpo.

Spider-Man, Iron Man y Capitán América, entre sus tatuajes

"Cuando mi hijo tenía tres años quería que me tatuara sus héroes favoritos de los cómics”, relata al diario ‘Daily Star’. "Me encanta ver las películas de cómics con mi hijo y no puedo esperar para enseñárselos a mi hijo menor, Connor (2) y a su hijastro Tyler (5) a todos los superhéroes cuando sean mayores. Simplemente, nunca eres demasiado mayor para ellos", añadió.