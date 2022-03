Tiene un doble embarazo y da a luz a dos bebés casi idénticos tras haber tenido un aborto

Odalis y Antonio Martínez concibieron a su hija menor solo cinco días después de concebir otra hija. "Quedé embarazada cuando ya estaba embarazada", confiesa la madre. "Solo digo que son gemelas, pero después de leer muchos artículos, sé que técnicamente no son gemelas. Pero es confuso para la gente, así que solo les digo: 'Sí, son gemelos'". En teoría, al quedar embarazadas, las mujeres dejan de ovular por un complicado proceso hormonal. Esto es lo que ocurre en la inmensa mayoría de los casos, aunque no siempre. Cuando no ocurre y durante el embarazo un nuevo óvulo es fecundado, se produce la llamada superfetación: el embarazo dentro del embarazo. Sus bebés de 6 meses, Lilo e Imelda Martínez-Atoyac, nacieron con minutos de diferencia el 10 de agosto de 2021.