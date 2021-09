Un ciclista graba cómo y por qué la Guardia Civil lo multa por no llevar timbre

Ya un poco mosqueado el agente le pide la identificación, pero el ciclista no lo llevaba. Así que el otro le hace saber que está cometiendo una infracción, porque es obligatorio. "Joer, si solo he dicho que hay una línea continua", argumenta el deportista y a continuación le explica que viene de la localidad vecina de Crevillent.

El agente le indica que entonces, lo que tenía que hacer era bajarse de la bici y cruzar el paso con ella de la mano y no pedaleando por la vía. "Si tienes un accidente ahí, que sepas que la responsabilidad es tuya" , le advierte el agente, y el otro le responde, "pero yo no tengo ninguna obligación".

El ciclista no llevaba su DNI en ese momento, y así se lo hace constar, mientras en el vídeo se ve un texto en el que ha puesto: "como no me puede denunciar por el carril, me busca varias razones".