Para quien solo oiga y no vea la escena es fácil que piense que realmente se trata del asistente de Google Maps dirigiendo al conductor, solo que esta vez, las indicaciones eran más coloquiales que de costumbre. "En la rotonda, toma la segunda salida", decía con una sonrisa, a lo que añadía "no te la pases", despertando las risas de sus acompañantes. "Esta es la segunda salida, no atropelles a ese chico" , añadía.

Una manera mu divertida de 'humanizar' al inseparable GPS, bien sea a bordo de un vehículo o andando por un lugar desconocido. "He perdido la cuenta, no sé cuántos metros llevas" , apuntaba con sorna. "Gira a la derecha ahora". Ante lo que el conductor le ha preguntado con incredulidad: "¿Aquí?".

Ni corta ni perezosa y con un descaro inapropiado de asistentes virtuales ha contestado: "No lo sé, si no me dejas en este callejón y ya me busco la vida". Una indicación que seguramente, en su trabajo le sea imposible hacer, por el bien de los conductores y viandantes más despistados.