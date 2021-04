A pesar de sus alegatos, las críticas continúan, pero la joven sigue luciendo orgullosa su pierna y no se deja influenciar por ese tipo de opiniones: "Ponerme el bikini me hizo pensar en el estrés que el verano puede traer a tantas mujeres debido a estándares corporales poco realistas", comenzaba escribiendo, "aunque confío en mi propia piel, publiqué un TikTok recientemente bromeando sobre el vello de mi pierna porque no puedo afeitarme con la jaula en mi pierna debido a un mayor riesgo de infección. Mi video terminó recibiendo bastante atención debido a mi pierna peluda "varonil / de hombre lobo" (algunas personas, especialmente los hombres, no podían creer que una mujer pudiera dejar crecer tanto cabello)", lamentaba.