Cuando el 11 de febrero de 2020 la Organización Mundial de la Salud escogió covid como nombre oficial para el nuevo virus SARS-CoV-2, lo hizo pensando en que no contuviera nombres de personas o referencias a ningún lugar, especie animal, tipo de comida, industria, cultura o grupo de personas, para que así no hubiera estigmatización contra algún colectivo. Sin embargo, no pensaron en las personas que se llaman Kovid.