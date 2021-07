Un youtuber inglés 'transracial' se somete a 18 cirugías para volverse coreano

"Me identifico como coreano, me veo como coreano" , proclamaba Oli London, que se negaba además a sentirse un hombre o una mujer. Se considera a sí mismo un ser no binario , por lo que sus únicos pronombres son "ellos, nosotros, elle".

“Sé que mucha gente no me entiende, pero me identifico como coreano y ahora parezco coreano. Me siento coreano. No me identifico como británico, así que por favor no se refiera a mí como británico, porque me identifico como coreano”, declaró tras su cambio transracial.