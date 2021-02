Orgullo de madre al saber que su hijo pegó a otro niño: “Cuando se trata de acosadores, debes enfrentarte”

La madre asegura que le costó mucho sacarle la verdad a su hijo, pero le convenció asegurándole que no le iba a pasar nada. "Me dijo que otro niño se estaba metiendo con él, y cuando le dijo que se detuviera, lo empujó y luego se escapó. Entonces le persiguió y le dio un puñetazo en la cara para que supiera que no volvería a acosarle nunca". "Sabía que el maestro no haría nada, así que tuve que evitar que me intimidara", le explicó el joven.