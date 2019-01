La historia de la momia 'Otzi', de más de 5.000 años, da el paso a la gran pantalla

Con este atuendo Randau ha querido acercarse aún más a la época, ya que "estas personas vivían en condiciones bastantes más desarrolladas de lo que imaginaba, un ejemplo es la cuerda que se utiliza para rescatar al protagonista de una cueva y que la gente ha pensado que era una cuerda moderna, no es así, ya había cuerdas parecidas".

Lejos de ser una historia tranquila y emotiva, el director del filme de 'Otzi' ha querido reflejar la violencia entre ambos personajes. Randau ha querido señalar que no solo se trata de ciencia, sino que es una película espiritual sobre "el hombre y su relación con Dios" y sobre "el enfrentamiento humano".

Tensión originada en muchas ocasiones por el sexo masculino, donde las mujeres son subordinadas, y esto no es más que un reflejo del círculo de la violencia, un círculo vicioso, que ha motivado enfrentamientos entre los seres humanos".

Sobre la violencia actual opina que "la violencia en el hombre es una disposición biológica existente en el ser masculino, y no es generada por la sociedad o la educación, al contrario de lo que se piensa", por eso en el filme hay "pequeños fetiches, cosas que se cree que son de valor, por las que se desencadenan guerras y se alteran las relaciones"."Por eso es tan visceral, porque hay violencia y hay humillación, al adversario no sólo se le debe vencer sino que hay que humillarlo, la humillación forma parte importante de la victoria y esa es una verdad que he querido transmitir", concluye.