El padre de Paco Gento fue jugador del Cultural de Guarnizo de su ciudad natal y pudo ver cómo todos sus hijos se convirtieron en futbolistas. Los hermanos de Paco, Julio y Toñín, llegaron a jugar en Primera División, especialmente en el Racing de Santander. Toñín consiguió compartir vestuario con su hermano Paco en el Real Madrid en la temporada 1961-62, aunque Julio perteneció a la A. D. Plus Ultra, primer filial del Real Madrid C. F., y los tres hermanos jugaron juntos una única vez en un partido amistoso frente al F. C. Zürich en el año 1959.