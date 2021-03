El pedido online más disparatado: risas sin fin tras recibir un pantalón de tres metros de largo

Las imágenes fueron tomadas por una amiga de la joven que hizo la compra y que aparece probándose un par de pantalones verdes de 'Hell On Hood' tan largos que se arrastran por el suelo. Es cierto que estos pantalones son más largos de pierna porque están diseñados para usarse arrugados , pero el tamaño de este par es extremo.

El clip fue visto más de 1.9 veces en la aplicación y rápidamente generó muchos comentarios. Mucha gente estaba desconcertada, pero otras personas pensaron que el look funcionaba. "Imagínese engancharse con alguien y tratar de quitárselo", bromeaba un usuario. "Estoy enojado porque no se ven nada mal", dijo otro partidario del atrevido 'look'.