El horror de una pareja que cada día se despierta por el ruido de los camiones: toda la casa vibra

Después de haber pagado algo más de 400.000 euros por esa casa unifamiliar de tres habitaciones en James Munday Rise, Coleshill, en las afueras de Birmingham, la pareja tuvo que acostumbrarse a usar tapones para los oídos en la cama , y a menudo no era suficiente para ignorar el ruido de los vehículos a pasar por concurrida A446 Lichfield Road, lo que les obligaba a mantener cerradas todas las ventanas y puertas .

Jackie, de 58 años, asegura que luchan contra el ruido constante y la contaminación todos los días de 5.30 a.m. a 8 p.m. En un video compartido con Birmingham Live, cuenta que el horror "comienza alrededor de las 5 de la mañana; puedes escuchar los camiones pesados detrás de nosotros, la vibración llega a la cama ".

"Tenemos que ir a la cama con auriculares y tapones para los oídos, porque sabemos que nos van a despertar. " No puedo abrir ninguna de las ventanas, el ruido es constante . Absolutamente horrible", se lamenta.

Jackie admite que desearía poder retroceder en el tiempo y borrar el error que ha supuesto mudarse a esta casa. "Antes de mudarnos, tuvimos varias visitas que tuvieron lugar los sábados por la mañana, lo que significaba que la carretera estaba relativamente tranquila . Nos enamoramos absolutamente de la casa". "Es una propiedad hermosa. Pero creo que debido a que estaba tan cerca de la carretera, no es de extrañar que rebajaran su precio", explica.

"No estoy diciendo que fuéramos engañados; creo que ellos (los agentes inmobiliarios) deberían haber sido un poco más comunicativos con las veces que nos permitían ir a ver. Si lo hubiéramos visto alrededor de las 2 de la tarde un día de diario, habríamos dicho 'qué diablos' y no lo hubiéramos tocado ni con un palo. No culpo a los planificadores, sino a cómo obtuvieron el permiso de planificación para construir un casa tan cerca de la carretera, nunca lo sabré ".