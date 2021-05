El apéndice , las muelas del juicio o las amígdalas son algunas de las partes del cuerpo que a muchas personas les extirpan cuando empiezan a dar molestias o no queda más remedio. Pero, ¿tienen alguna función? Aunque diversos estudios apuntan que sí, lo cierto es que no son imprescindibles para vivir y, en algunos casos como los mencionados, pueden llegar a operarnos y vivir sin ellas el resto de nuestra vida.

Las muelas del juicio

Las muelas del juicio no llegan a salir a todo el mundo y muchas veces ocasionan dolor. Sirvieron a nuestros antepasados para roer la piel de los animales que cazaban, pero hoy no tenemos las mismas necesidades. Cocinamos y comemos alimentos blandos por lo que nuestra mandíbula no tiene que ser tan fuerte y las muelas del juicio no serían necesarias. Son por tanto una 'sobra evolutiva', según apuntó la antropóloga evolutiva del Boston College Dorsa Amir a 'Business Insider'.