Un pasajero ebrio se cuela en la cinta transportadora de equipaje en un aeropuerto de Moscú, Rusia

Un pasajero se ha intentado colar esta semana en un vuelo en un aeropuerto de Moscú, Rusia. En plena borrachera, no se le ocurrió mejor manera que hacerlo a través de la cinta transportadora de equipaje. El resultado, un absurdo viaje captado por las cámaras de seguridad.

No llegó muy lejos, se quedó atascado en el escáner de equipaje y fue detenido rápidamente por las autoridades. No obstante, no es el único pasajero que ha provocado el caos en un aeropuerto.