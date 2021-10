En varias de las alcantarillas de su localidad se ha visto al terrorífico payaso Pennywise , el personaje creado por el escritor Stephen King para su novela de terror 'It'. Es una de las caras más reconocidas en Halloween, y su presencia ha aterrorizado a muchos vecinos, que no se esperaban el hallazgo.

El payaso se encuentra bajo la alcantarilla, con su particular globo rojo , haciendo que no le falte ningún detalle para que sembrar el pánico. Un descubrimiento que ya se ha vuelto viral en redes sociales, donde muchos aseguran que si se encontrasen con este muñeco de noche seguro que pasarían un muy mal rato.

Según el portal Clasf.es, entre las mascarillas más solicitadas el pasado año está la del alien que atacó a la teniente Ripley en la histórica saga cinematográfica, aunque tampoco se queda atrás la que dibuja la sonrisa maléfica del Joker o la estremecedora que los médicos colocaban a Hannibal Lecter para que no mordiera a sus víctimas en 'The Silence of the Lambs' ('El silencio de los corderos').