A Pedro Piqueras le da un ataque de risa al ver ‘profunda desinfección’ del metro de Bilbao

Pedro Piqueras no ha podido contener la risa y no es para menos. El metro de Bilbao se desinfecta de forma intensiva cada madrugada, pero esta información se ha ilustrado con una escena que se ha hecho viral en las redes sociales . En el video en cuestión se puede ver a un operario ataviado con un buzo y rociando los pasamanos mientras las escaleras mecánicas no dejan de moverse. Ni él ni quien grababa se percataron de ese pequeño detalle: al estar en movimiento el operario desinfectó el mismo tramo durante todo el video.



El video ha corrido más rápido que los vagones. "A mi me parece un poco cachondeo", comenta una ciudadana a Informativos al verlo. "No sé qué está limpiando ahí, la verdad", comenta otra. Más de un millón de reproducciones en poco más de 24 horas. A ver, me imagino que le habrán dicho cómo tiene que limpiar, no?? "¿Para cuándo el video en el que volcáis los vagones para cambiar las bombillas del techo? dicen algunos en redes. Desde el propio metro responden con nuevos videos de las labores diarias de limpieza. Ninguna tan tan limpia como ese trozo de pasamanos.