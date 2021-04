Su llamamiento no era el de una dueña que ha perdido el perro por un descuido, sino que apuntaba directamente a su expareja, el que no dudó en pronunciarse sobre lo ocurrido cuando observó el mensaje que había escrito su ex.

"Teresa, el perro también era mío y tengo derecho a estar con él. Tú me pusiste los cuernos y me engañaste en la cara. Espero que tengas muchas fotos suyas porque no lo vas a volver a ver. Para de buscarlo y alarmar a la gente. Alberto", respondía el joven, con otro cartel en el que se ve al animal y con un título grande: "NO SE BUSCA".