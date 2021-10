Alertan sobre el peligro de echar azufre en las paredes para evitar el orín de los perros: provoca quemaduras

Por eso mismo, la Guardia Urbana de Barcelona ha lanzado un mensaje en sus redes sociales con el hashtag #ConsciènciaAnimalBCN en el que recuerda e intenta concienciar sobre esta mala práctica. Según el propio cuerpo de seguridad, depositar azufre en las paredes de las fachadas no es efectivo y puede resultar tóxico para los animales y para las personas.

"A los animales de compañía, no se les puede suministrar sustancias que puedan alterar la salud o el comportamiento. Recuerda que no se puede depositar azufre en las fachadas para evitar que orinen. NO es efectivo, y es tóxico para personas y animales", comenta en su perfil social la Guardia Urbana de Barcelona.