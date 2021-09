Las imágenes de una perrita blanca que hace dos años fue arrojada viva a la basura y después rescatada han vuelto a viralizarse gracias a un post de Facebook que parte el corazón al ver que la cachorrita no podía levantar la cara de la tristeza que tenía.

Dulce Maria Iturriaga Santamaria posteó en Facebook una serie de fotos de la perrita que había pasado por el abandono de la manera más cruel. Aunque le hablaban, no respondía, solo se mostraba con la carita agachada expresando el gran dolor que sentía.

Aunque Dulce no fue la persona que la rescató, esta publicación era un llamado para empatizar con la vida animal así como concienciar sobre el maltrato y abandono que padecen perros y gatos. Muchas personas piensan que ellos no lloran o sienten, pero la realidad es que aunque no hablen, su corazón se parte al ser rechazados, excluidos o maltratados.