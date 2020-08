Una pieza de Lego cae de la nariz de un niño de 7 años después de estar atrapada durante dos años

Sameer les dijo a sus padres en 2018 que se había metido una pieza de Lego en la nariz. Su padre, Mudassir, trató de recuperar la pieza pero no pudo, según comentó al diario New Zealand Herald. Ante la dificultad, tuvieron que llevar al menor a un médico de cabecera, que tampoco pudo ver la pequeña pieza. El profesional sanitario comentó a los progenitores que Sameer podría no haberse metido la pieza en la nariz, y que si lo hubiera hecho, entraría en su tracto digestivo y pasaría de manera natural.