Mirar la pantalla del móvil de la persona que se sienta a nuestro lado en el transporte público es un impulso al que casi todo el mundo ha cedido alguna vez, pero a un hombre estadounidense que viajaba en un avión esta particular invasión de la intimidad del móvil de una compañera de vuelo le causó especial estupor, ya que descubrió que esta era positivo en covid .

El viajero iba sentado detrás de la pasajera con covid y no pudo evitar leer a través del hueco entre los asientos el mensaje de texto que estaba escribiendo en su iPhone. En él la mujer confesaba que "nosotros" , es decir ella y al menos otra persona con la que volaba, tenían covid , pero habían decidido tomar el vuelo en vez de ponerse en cuarentena .

Pero por otro lado, otros miembros del foro consideraban que no se puede violar la privacidad de los mensajes de nadie, sea cual sea el contenido. "¿Por qué lees los mensajes de texto de otras personas como si fuera asunto tuyo? Ni siquiera sabes si están bromeando o no", le espetaron. El usuario que publicó la foto no reveló qué ocurrió al final del vuelo.