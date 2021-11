La mujer ha publicado en su cuenta de TikTok un vídeo en el que ha explicado la importancia de cambiar el rollo de papel higiénico cuando llegas a la habitación de tu hotel por primera vez. Según esta trabajadora, el personal del establecimiento no suele cambiar el papel higiénico entre los huéspedes.

Janessa asegura que, cuando se limpian las habitaciones, si el rollo está un poco usado pero queda todavía papel, los trabajadores simplemente doblan el extremo para que se vea bonito y no cambian el rollo entero. De esta manera utilizarás el mismo papel que estaba usando el anterior huésped.

Una confesión que después ha defendido como "su experiencia personal" y que admite que no en todos los hoteles puede suceder esto. Sin embargo, su consejo es que por si acaso los clientes cambien el papel al llegar.

Su publicación en TikTok ha sembrado la polémica. Hay algunos usuarios que no les importa que el papel no se cambie, y que además, lo prefieren ya que si no es mucho desperdicio de papel. Sin embargo, otras personas alegaron que si estás pagando un elevado precio por quedarte una noche en el hotel, lo mínimo es que te cambien el papel.