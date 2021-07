Ahora, cuando ya se ha cumplido la mitad de este año , podemos revisar algunas de sus profecías para ver si sus predicciones se han cumplido o no. No es para menos, porque cabe recordar que el astrólogo ha recogido en alguna de sus profecías hechos que luego se han cumplido, como el incendio en la catedral de Notre Dame.

"Pocos jóvenes: medio muertos para empezar", señalaba en algunos de sus versos para el 2021. " Padres y madres muertos de infinitos dolores / Mujeres de luto, la pestilente monstruosa: / El Grande no será más, todo el mundo se acabará", escribió con su habitual pesimismo el poeta.

Muchos han equiparado esta predicción con la llegada del apocalipsis zombi. Y no sólo eso, también han querido ver en esas palabras una advertencia sobre el coronavirus, aunque esos versos podrían valer para anunciar un desastre en casi cualquier momento.

Según el francés, 2021 traerá además un meteorito asesino : "¿Se ve el fuego del cielo, una larga chispa encendida? / En el cielo, se ve fuego y una larga estela de chispas", escribe, algo que de momento no ha sucedido en lo que va de año.

En las obras escritas de Nostradamus, 'Century 8 Quatrain 97', habló de "grandes poderes" cambiando y un "Reino que no crece más". Una publicación compartida en el foro de conspiración 'Above Top Secret' recoge: "Al final de la guerra, las grandes potencias cambian. Cerca de la costa nacen tres hermosos niños. Arruinarán al pueblo cuando sean mayores de edad. Cambiarán el reino y no lo verán crecer más".