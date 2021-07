Prende fuego a su casa al intentar cocinar un filete en una tostadora

En declaraciones a Stuff.co.nz, Karen Stevens, de IFSO, dijo que es vital que las personas comprendan completamente los términos de su contrato de seguro. "No puedo enfatizar lo suficiente la necesidad de leer cada carta de renovación con cuidado. La mayoría de las aseguradoras ahora ofrecen un seguro de suma total, lo que significa que su casa está asegurada por un precio fijo. Si no hace sus deberes y asegura su casa por una suma asegurada demasiado baja, es posible que no pueda reconstruir su casa", explicó. "La suma asegurada debería ser lo que costaría reconstruir, no lo que vale en el mercado", añadió.