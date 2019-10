El frío ha llegado: prepara tus radiadores para que funcionen correctamente

Esto es necesario ya que el vapor de agua genera esas bolsas de aire que pueden dificultad la correcta circulación del agua, proporcionando un calor no homogéneo. Realizarlo es muy sencillo, solo debes abrir la llave del radiador con la ayuda de un destornillador y el aire comenzará a salir con un pequeño ruidito, por lo que podrás notarlo. También sale junto a él agua, por lo que es recomendable poner un recipiente debajo para no manchar. Una vez deje de salir aire, habrás acabado.

Otros de los consejos para mantener el correcto funcionamiento de los radiadores son no pintarlos de cualquier pintura que no sea la de su fabricación, ya que puede restarles potencia, y no cubrirlos con ningún tipo de material. Además, podemos limpiarlos con un paño húmedo para retirar la suciedad y el polvo que se ha acumulado durante todo este tiempo sin usarse.