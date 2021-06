A punto de quedarse sin graduación: un profesor le presta sus zapatos para poder recoger el título

Desconcertado y casi entrando en pánico, ya que la ceremonia estaba a punto de empezar y no tenía tiempo para ir a una tienda a comprar zapatos, el alumno fue a hablar con el educador John Butler. “No tenía sentido. No quería que se perdiese un momento tan importante”, indicó el maestro. El docente no lo dudó y dejo prestado su par de mocasines al joven. Aunque el estudiante calza dos tallas menos, Butler no tuvo problemas en quedarse descalzo. Después de la ceremonia, Daverius encontró a su benefactor y le devolvió los mocasines.