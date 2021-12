Un profesor y sus impopulares afirmaciones arrasan en TikTok: hay que dejar dormir a los niños en clase

Las opiniones 'impopulares' de un profesor en lo que respecta a la educación de los niños vertidas en un vídeo de TikTok se han viralizado en esa red social. Conocido como Mr. Shutes , el maestro enumera sus tres opiniones más controvertidas: los estudiantes de Primaria NO deberían tener deberes , el recreo nunca debería de quitarse como castigo y si un alumno no puede permanecer despierto en clase, déjelo dormir .

El vídeo, que fue subido con la leyenda "Alimentos para pensar", rápidamente se volvió viral y ahora tiene casi 850.000 me gusta. Shutes desarrolló sus opiniones un poco más en la sección de comentarios, donde dijo que " los deberes terminan siendo un trabajo absorbente que no hace más que crear una actitud negativa hacia la escuela ".

Sin embargo, otro internauta no estaba tan interesado en sus opiniones y dijo: "Respetuosamente no estoy de acuerdo. Como maestro de escuela secundaria, esto no los está preparando para el éxito futuro".

A lo que Shutes respondió: "No poner deberes a los estudiantes de quinto grado no tendrá mucho impacto negativo, si es que lo tendrá, en sus carreras en la escuela secundaria".