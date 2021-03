Dime el antojo de comida que tienes y te diré lo que necesita tu cuerpo

Alimentarnos de forma saludable y no caer en la ingesta de comida basura no es fácil, y uno de los principales problemas para conseguirlo suelen ser enfrentarnos a los antojos. Y es que el cuerpo a veces nos pide de manera desesperada que comamos un alimento determinado. Por eso, una guía para saber cómo actuar ante los antojos (más allá de contenerlos) no está de más.



En este sentido, una pareja de nutricionistas australianas dicen haber relacionado los antojos con la carencia de algún elemento necesario para nuestro organismo. Es decir, que cuando el cuerpo nos está pidiendo un alimento poco saludable, cargado de azúcar o grasa, en realidad podemos calmar dicho antojo sin necesidad de caer en la tentación, aportando al organismo justo lo que necesita.