El récord de Gosiame de decallizos que ha llenado de orgullo a toda Sudáfrica, puesto en duda

La noticia de este récord ocurrido presuntamente en el distrito de Tembisa, cerca de Johannesburgo , el periódico Pretoria News, que se basó en información provista por los padres. Los bebés —siete niños y tres niñas— no han sido mostrados al público ni grabados en video , aunque nacieron prematuramente.

No se ha publicado ninguna evidencia fotográfica del nacimiento y el supuesto padre dice que aún no los ha visto, pero Gosiame se refirma su historia y dice que la reacción del padre negándolo todo se debe a que "esperaba ser rico" de los bebés con las donaciones. Las dudas crecen después de que el hospital haya señalado que no trató a nadie con ese nombre.