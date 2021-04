Una usuaria de Twitter ha compartido el reencuentro con su expareja en la aplicación de citas Tinder . La publicación rápidamente se ha convertido en viral y ha conseguido acumular más de 140.000 me gusta. De todos modos, la chica ha tenido que justificar su reacción ante algunos comentarios.

Al hacer 'match' en la aplicación, un proceso que implica que las dos partes han dado me gusta al otro perfil, su conversación fue la siguiente. "¿Desde cuándo sonríes tú en las fotos?", preguntó el chico. "Desde que no estoy contigo", respondió su anterior pareja.

Hice match con mi ex en Tinder y esto fue lo que pasó JAJAJA pic.twitter.com/1Cl2zjI2hm

Muchos han interpretado esta respuesta como un dardo envenenado por parte de su exnovia, pero la chica ha querido aclarar lo ocurrido. "Estoy un poco cansada de responder a esto la verdad. Mi ex y yo nos llevamos bien, de hecho si nos dimos 'match' fue por eso. Es una coña como miles de las que nos hacemos, no busca ridiculizar a nadie", ha manifestado.

La usuaria de Twitter ha insistido en que su relación es buena. "De verdad es que todo les molesta. No puedo con la gente que viene de dolida. Mi ex y yo nos llevamos bien, que a veces nos piquemos no significa nada", ha insistido.