Ethan Hunt, protagonista de la saga, es capaz de sortear cualquier contratiempo. De todos modos, el actor que interpreta al personaje, Tom Cruise , no parece tener tanta fortuna . Tal como ha informado el diario británico The Sun, un ladrón le ha robado el coche al intérprete estadounidense a poca distancia del lugar del rodaje , en Birmingham (Inglaterra).

El robo no tuvo la sofisticación del séptimo arte, pero tampoco fue excesivamente rudimentario. El ladrón clonó la frecuencia de la llave digital del BMW X7 de Tom Cruise mientras éste rodaba en un centro comercial. El vehículo cuenta con un dispositivo de seguimiento, por lo que las autoridades pudieron interceptar al ladrón en relativamente poco tiempo. De todos modos, en el interior del coche ya no estaba el equipaje del actor (con un valor conjunto de varios miles de euros) y todavía no se ha podido recuperar.