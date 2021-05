La prueba consistía en identificar los accesorios que van apareciendo en pantalla

El vídeo de Francesca con el cineasta rápidamente causó furor en las redes sociales

Scorsese, de 78 años, comenzó la semana pasada el rodaje de su próximo proyecto

Martin Scorsese puede agregar oficialmente estrella de TikTok a su ya impresionante currículum. El cineasta aceptó aparecer en un video junto a su hija Francesca, que hace dos años ya se burló de su padre con un regalo forrado con papel de Marvel, en el que fue puesto a prueba sobre cuánto sabe realmente sobre productos femeninos.

En el clip titulado "Hacer que mi papá adivine artículos femeninos pt.1", la joven de 21 años le muestra una serie de fotos con artículos como un rizador de pestañas, pezoneras y una horquilla para el pelo, y le pide a su padre que los identifique. En el pie de foto de su video, Francesca reveló que el director de 78 años lo hizo mucho mejor de lo que pensaba.

La prueba consistía en identificar los accesorios que van apareciendo en pantalla. El director estadounidense acierta algunos de ellos, para sorpresa de su hija, pero cuando ve una copa menstrual o una cinta para el pelo su cara es pura confusión.

Con una cara de concentración absoluta, el ganador del Oscar mira atentamente las imágenes que aparecen frente a él: arranca con un rizador de pestañas, al que no pone nombre pero cuya función adivina; y le sigue una esponja de maquillaje, o "algún tipo de cosa cosmética que usas", como él la define. A continuación, confunde la copa menstrual con un frasco o un lente de contacto, las pezoneras de goma con auriculares y, al ver una horquilla, directamente suelta: "¡Vamos! ¿Qué es esto?".

En otro momento Francesca se ríe mientras su padre sigue luchando por entender lo que está viendo y cree que una goma para el pelo es "una especie de almohada extraña".

Aunque la hija del director de 'El Irlandés' asegura en el mensaje que acompaña el video que probablemente no debería compartirlo, los seguidores del cineasta agradecidos que lo haya hecho porque las reacciones de Scorsese no tienen desperdicio.

Tras cuatro matrimonios y dos hijas, el director estadounidense conoció a la editora de Random House Helen Morris, ahora enferma de Parkinson, con quien lleva desde el año 1999. El cineasta tuvo a sus 57 años a su tercera hija, Francesca Scorsese.

Cuando no está en TikTok con su hija, Scorsese está ocupado trabajando.

Hace una semana, el director comenzaba el rodaje de su próximo proyecto, 'Killers of the Flower Moon', basado en el aclamado libro de David Grann y que cuenta con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro en el reparto. Es una producción financiada por Apple+.

Francesca, por su parte, ha actuado recientemente en 'We Are Who We Are', la serie del realizador italiano Luca Guadagnino para HBO, que se hizo famoso a nivel mundial por la película 'Call me by your name', que ya tiene una segunda entrega confirmada.

En una reciente entrevista para el diario español El País, Francesca Scorsese habló de su infancia y de su deseo de seguir los pasos de su padre en la dirección. "Mi infancia fue como la de cualquier otro niño, pero con muchas niñeras. Con mi padre siempre rodando fuera y mi madre enferma de Parkinson, tenía que ser así", mencionó.

También contó sobre su relación con el actor Leonardo DiCaprio. "Recuerdo que cuando era pequeña era muy tímida, Leo DiCaprio siempre quería jugar conmigo cuando venía a casa y yo lo odiaba porque no quería ser el centro de atención, por lo que me escondía bajo la mesa. Me encanta Leo, es una persona maravillosa, pero cuando tenía cuatro años no quería que nadie me diera besos y abrazos, ni siquiera Leonardo DiCaprio", dijo riendo.

"He sentido mucho alivio al saber que no he conseguido mi primer gran papel por mi apellido", dijo, por otro lado, sobre su aparición en 'We Are Who We Are'.

La hija menor de Martin también ayuda a su padre como community manager.