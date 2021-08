Su bisnieto le abrió una cuenta el pasado mes de febrero, no para improvisar coreografías o cumplir retos virales, sino para cumplir la promesa que se hizo en abril de 1945, cuando el ejército soviético la liberó de Auschwitz, uno de los campos de concentración más letales del Tercer Reich: " Me prometí a mí misma que, si sobrevivía, contaría al mundo lo que realmente había sucedido . Y cumplí mi promesa", recoge 'El Mundo'.

Pocas semanas después de ser ser liberada, ya en la ciudad alemana de Pfaffroda, un soldado norteamericano entregó a aquella adolescente un pasaporte sentimental hacia la libertad, un billete de marco alemán en el que anotó: "A start to a new life. Good luck and happiness". Para aquella joven húngara "fue la primera vez que alguien vino a oír mi historia y no a matarme".